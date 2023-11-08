Израильтяне в шоке от «подземного мира» ХАМАС

Инженерные войска Израиля вскрывают все больше тоннелей и узнают все больше о «подземном городе» ХАМАС, построенном под Газой. Карта тоннелей Газы еще до 2014 года, которая была у ЦАХАЛ, давно устарела.

Армия Израиля, оказавшись на территории сектора Газа, обнаружила, что за последние годы ХАМАС построил там сложную и изощренную систему тоннелей. Военный аналитик израильского издания Walla Амир Бохбот заметил, что этот «подземный мир» удивил израильских военных.

По словам офицеров инженерных войск, у Газы есть несколько подземных «колец» обороны. Они объединены в две системы тоннелей. Ближе к поверхности находится «тактическая» сеть подземных ходов. Глубоко под ней залегает «стратегическая» система тоннелей.

Тактическая система состоит из обычных тоннелей, которые израильские военные называют «шахтами». Такой лаз может начинаться прямо в доме боевика или в гражданском объекте. Он ведет к военной позиции – укреплению для обороны или инфраструктуре для атаки по Израилю. Часть тактических тоннелей очень старая. Однако ХАМАС не отказался от них, добавив знаки, разметку и номера тоннелей, чтобы террористам было легче ориентироваться.

«Стратегическая» подземная система построена на глубине под тактической сетью. Это еще один слой тоннелей, который дает боевикам ХАМАС возможность быстро перемещаться под землей, встречаться в определенных точках, скрываться длительное время, устраивать там штабы и управлять оттуда боевыми действиями.

Среди этих тоннелей есть «магистрали», которые соединяют несколько «шахт» между собой и позволяют боевикам быстро отступить в сердце населенных пунктов под плотную жилую застройку. Или же, наоборот, быстро выйти оттуда и атаковать. Некоторые из «магистралей» могут достигать центра города Газа.

Некоторые из стратегических тоннелей соединяются с так называемым «метро Газы» — очень большой системой глубоких и широких тоннелей, соединяющей юг, центр и север сектора и протянувшейся на многие километры.

Часть стратегической системы ХАМАС использует для выполнения специальных задач, а некоторые ее тоннели предназначены только для высшего командования.

Амир Бохбот отмечает, что ЦАХАЛ разрушает тоннели и шахты, оставляя некоторые из них для изучения и извлечения разведывательной информации.