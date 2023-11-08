Конфликт разгорелся между Соловьевым и спортсменом из Дагестана

«У вас нет права говорить за весь дагестанский народ по поводу вот этих, которые пошли убивать женщин и детей за то, что они евреи. Это не сторонники ислама, это сторонники нацизма. А вы, завоевавшие уважение к себе на борцовском ковре, как Махмуд Магомедов, в октагоне, как Хабиб, не теряйте уважение народа, растрачивая свой авторитет за недостойных», — сказал пропагандист, призвав спортсменов «не притворяться знатоками ислама».

Магомедшарипов ответил: «Ты назвал две тысячи дагестанцев, моих братьев, шайтанами и дикарями. Почему у тебя нет мужества приехать и всем им это сказать в лицо».

Соловьев в ответ раскритиковал Хасана, напомнив ему о проживании в США. «Как оказалось, что ты провел девять боев, все выиграл, но не подбил ни одного танка?» — заинтересовался Соловьев.

«Ты шайтан, а не дагестанец! И ты не мусульманин! Ты шайтан!» — в ярости заявил Соловьев.

Магомедшарипов закончил диалог словами: «Если у тебя есть что высказать, ты знаешь, где меня найти и как. Сядем за стол и поговорим без этих камер и людей, ты и я. А если нет, то иди своей дорогой, и я пойду своей».