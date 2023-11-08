Расследование показало, что НПЗ уже принес в российский бюджет примерно 1,1 миллиарда евро налогов.

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии Neftochim Burgas помогает России продавать нефть на мировых рынках. «Экономическая правда» пишет , что это выявило совместное расследование Global Witness, Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD).

После введения Евросоюзом санкций против российской нефти для Болгарии сделали исключение, которое объяснили национальной безопасностью страны в отношении поставок энергоносителей. Исключение предусматривало, что Болгария не может перепродавать импортируемую российскую нефть другим странам.

В то же время данные 2023 года показали, что объемы нефти, которые закупает Болгария, нельзя объяснить энергобезопасностью этой страны. Болгария стала четвертым по величине покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю, уступая лишь Индии, Китаю и Турции.

Согласно расследованию, вместо того чтобы удовлетворить внутренний спрос, НПЗ Neftochim Burgas начал использовать исключение для Болгарии для продажи российской нефти на мировых рынках.

Контрольный пакет акций НПЗ принадлежит и управляется российской компанией ЛУКОЙЛ.

Согласно анализу CREA, только морской экспорт нефтепродуктов через Болгарию оценивается в 984 миллиона евро за первые 10 месяцев 2023 года.

Также отмечается, что РФ получает двойную выгоду от организованной через Burgas торговли: один раз - в виде налогов, взимаемых с производства и экспорта нефти, купленной НПЗ; второй раз - от налогов, которые платит ЛУКОЙЛ, конечный владелец НПЗ Neftochim Burgas.

Данные Евростата показывают, что с марта по июль 2023 года Болгария экспортировала в ЕС 304 тыс. тонн нефтепродуктов. За этот же период Neftochim Burgas импортировал 2,1 млн тонн российской нефти и только 216 000 тонн нероссийской нефти.

Кроме того, данные судоходства показывают, что в этом году США импортировали более 70 000 тонн нефтепродукта из Burgas.

Кроме того, расследование показало, что лазейки в нефтепереработке помогают обходить западные санкции, когда нефть, которая была транспортирована за пределы России, после переработки на такие продукты, как дизельное топливо или бензин, далее легально импортируется по миру.