В России снова заявили, что готовы к переговорам с Украиной

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Об этом он рассказал телеграм-каналу SHOT.

«Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намеков на новые контакты с РФ», — подчеркнул Ушаков.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также заявил о готовности к переговорам по Украине и сосуществованию с Западом при создании необходимых условий.