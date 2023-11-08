Израиль непреклонен: Найдем всех...

Израиль готов потратить годы на то, чтобы найти и уничтожить всех причастных к атаке на страну 7 октября, которая сопровождалась убийствами и похищениями граждан. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, слова которого приводит ТАСС.

«Мы найдем всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. Это займет месяц, год, пусть это займет годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого, им нет места на земле. Мы не пойдем ни на какой компромисс по отношению к убийцам», - сказал Галант на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что армия Израиля не прекратит наступательные действия в секторе Газа, пока не добьется освобождения всех заложников, а также выразил мнение, что его страна ведет «самую справедливую войну» в своей истории.

Галант также заявил журналистам, что его военные предпринимают «локальные, точечные меры» в Газе, чтобы позволить спастись мирным палестинцам. При этом он не ответил напрямую на вопрос об объявлении Белого дома о том, что в северной части Газы теперь будут объявляться ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы.