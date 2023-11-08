Сценарий войны Китая против Тайваня наш обзор
Китайское нападение на остров Тайвань некоторые специалисты считают практически неизбежным, дескать, это только дело времени. У тайваньских военных нет выбора, им положено рассматривать такую перспективу во всех ракурсах, чтобы оказаться готовыми к любым вариантам развития событий.
Адмирал Ли Симинь – один из самых опытных и заслуженных тайваньских военачальников, он в разные годы командовал подводной лодкой, дослужился до командующего Военно-морским флотом, возглавлял Генштаб, был заместителем министра обороны, поэтому проблемы обороны острова ему известны глубоко и детально. Сейчас Ли Симинь работает старшим исследователем в одном из американских аналитических центров в Вашингтоне. В интервью журналистам из японской медиакорпорации «Никкэй» адмирал изложил свое видение будущей войны.
Он считает, что Китай постарается захватить Тайвань быстро и внезапно, чтобы США не успели подтянуть к острову серьезные силы. Тех группировок, что расположены на базах в Японии и Южной Корее, а также на острове Гуам и на Гавайях, недостаточно для противостояния Китаю, и потребуется подкрепление с основной территории, это займет от двух до трех недель.
В этой ситуации от тайваньских военных потребуется такая система обороны, которая позволит продержаться до подхода американцев.
Очевидно, высадке десанта на остров будет предшествовать массированная атака Китая баллистическими и крылатыми ракетами ключевых военных и инфраструктурных объектов. Танки, большие корабли, авиация, радарные станции станут первоочередными целями противника и будут достаточно быстро уничтожены.
Адмирал Симинь считает, что оборона Тайваня должна иметь мобильный характер, в ее основе должны быть действия малых групп спецподразделений, обладающих современными средствами связи и поражения, включая переносные ракеты и дроны различного функционального предназначения.
Безусловно, на первоначальном этапе войны необходимо будет максимально помешать вторжению, отбиваясь противокорабельными ракетами, морскими дронами и малыми кораблями, но если Китаю удастся высадить на остров свои десантные подразделения, тайваньской армии следует избегать лобовых столкновений и вести партизанскую борьбу, используя знание гористой местности и компактное переносное оружие, а также новейшие военные технологии.
Адмирал ссылается на удачный опыт вьетнамских партизан и украинских войск в первые месяцы после российского вторжения. Правда, представители Министерства обороны Тайваня напомнили ему, что Украина все же нуждается и в танках, и в авиации, а средства ведения мобильной войны не могут занимать больше сорока процентов общих вооружений, необходимых для защиты острова.