Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 02:13

Китайское нападение на остров Тайвань некоторые специалисты считают практически неизбежным, дескать, это только дело времени. У тайваньских военных нет выбора, им положено рассматривать такую перспективу во всех ракурсах, чтобы оказаться готовыми к любым вариантам развития событий. Адмирал Ли Симинь – один из самых опытных и заслуженных тайваньских военачальников, он в разные годы командовал подводной лодкой, дослужился до командующего Военно-морским флотом, возглавлял Генштаб, был заместителем министра обороны, поэтому проблемы обороны острова ему известны глубоко и детально. Сейчас Ли Симинь работает старшим исследователем в одном из американских аналитических центров в Вашингтоне. В интервью журналистам из японской медиакорпорации «Никкэй» адмирал изложил свое видение будущей войны.



Он считает, что Китай постарается захватить Тайвань быстро и внезапно, чтобы США не успели подтянуть к острову серьезные силы. Тех группировок, что расположены на базах в Японии и Южной Корее, а также на острове Гуам и на Гавайях, недостаточно для противостояния Китаю, и потребуется подкрепление с основной территории, это займет от двух до трех недель. В этой ситуации от тайваньских военных потребуется такая система обороны, которая позволит продержаться до подхода американцев. Очевидно, высадке десанта на остров будет предшествовать массированная атака Китая баллистическими и крылатыми ракетами ключевых военных и инфраструктурных объектов. Танки, большие корабли, авиация, радарные станции станут первоочередными целями противника и будут достаточно быстро уничтожены.