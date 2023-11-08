Испанские власти пошли к сепаратистам

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании социалист Педро Санчес объявил о намерении бороться за создание нового правительства при поддержке партии каталонских сепаратистов во главе Карлесом Пучдемоном .

Reuters сообщает, что испанская оппозиция назвала эту сделку «унизительной».

В пакет договоренностей между Санчесом и Пучдемоном включено условие о предоставлении амнистии бывшим руководителям сепаратистских акций за независимость Каталонии в 2017 году. Лидером массовых демонстраций был тогда Карлес Пучдемон.

Бывший глава отделения Народной партии в Каталонии и основатель ультраправой партии Vox Алехо-Видаль Куадрас, на которого в четверг в Мадриде было совершено покушение, резко осудил предложение об амнистии, назвав его «позорным пактом», который превратит Испанию в «тоталитарную тиранию».