«Карабах» в опасности. В Норвегии проигрывать нельзя!

В группе «H» Лиги Европы, в которой выступает чемпион Азербайджана « Карабах », состоялся второй матч 4-го тура. Норвежский «Мольде» со счетом 3:1 обыграл в гостях шведский «Хэккен» и догнал по очкам « Карабах ».

Теперь очень многое будет решать матч 5-го тура в Норвегии, когда «Мольде» будет принимать «Карабах». Команду Гурбана Гурбанова устроит и ничья. Тогда будет достаточно обыграть в последнем туре дома «Хэккен».

Ну а в случае поражения в Норвегии «Карабах» может вновь остаться без плей-офф Лиги Европы. Если «Мольде» обыграет «Карабах» с разницей в один мяч, то теоретические шансы у чемпиона Азербайджана еще останутся. Нужно будет крупно обыгрывать шведов и надеяться на крупное поражение «Мольде» от «Байера»

Но если норвежцы выиграют дома у «Карабаха» в два мяча, то все будет решено досрочно в пользу «Мольде».

Ну и, конечно, «Карабах» также имеет возможность не оставлять все на последний тур. Для этого надо победить в Скандинавии.

Матч «Мольде» - «Карабах» состоится в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Игра начнется в полночь по бакинскому времени.

Напомним, что 2-е место дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы против одной из команд, занявших третьи места в Лиге чемпионов. А 3-е место в Лиге Европы отправляет его обладателя в 1/16 финала Лиги конференций.

Турнирное положение в группе «H»:

1. «Байер» - 12 очков, разница мячей 12-2 (4 матча)

2. «Карабах» - 6, 3-6 (4)

3. «Мольде» - 6, 9-5 (4)

4. «Хэккен» - 0, 2-13 (4).