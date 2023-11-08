ЦАХАЛ бомбит «Хезболлу» в Ливане

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам организации «Хезболла» в Ливане, в том числе с привлечением авиации. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«…В ответ на запуски по израильской территории за прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Кроме того, Армия обороны Израиля наносила удары по террористическим целям с использованием артиллерии и управляемых минометных снарядов «Стальное жало» (новейший израильский высокоточный минометный снаряд с лазерным и спутниковым наведением)», - говорится в сообщении.

Среди целей, по которым наносились удары, были наблюдательные посты, военные комплексы «Хезболлы» и техническое оборудование, «использовавшееся для прямых террористических атак против Израиля».