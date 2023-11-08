Совбез ООН снова собирается из-за Газы

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 ноября, заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил журналистам в четверг офис представителя генерального секретаря ООН.

Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» пройдет в 15:00 по местному времени (в полночь по бакинскому времени).

В прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту.