Совбез ООН снова собирается из-за Газы
Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 ноября, заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил журналистам в четверг офис представителя генерального секретаря ООН.
Встреча по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» пройдет в 15:00 по местному времени (в полночь по бакинскому времени).
В прошлом месяце СБ ООН не смог принять ни один из четырех проектов резолюции по палестино-израильскому конфликту.
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