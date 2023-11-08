Система ПРО уничтожила баллистическую ракету, запущенную из Йемена. Это означает начало эпохи космических войн, заметило издание.

Вечером 9 ноября Израиль впервые в истории применил в боевых условиях систему ПРО «Хец-3», способную сбивать ракеты фактически в космосе — в экзосфере. Об этом информируют «Детали».

Согласно сообщению ЦАХАЛ и Минобороны Израиля, «военнослужащие системы ПВО сегодня вечером впервые запустили ракету-перехватчик «Хец-3», которая успешно уничтожила баллистическую ракету, выпущенную из региона Красного моря в сторону Израиля. Перехват был выполнен далеко от израильской территории».

Это первый случай боевого использования системы «Хец-3», которая встала на боевое дежурство в 2017 году, отмечают «Детали».

30 октября Израиль впервые использовал «предшественницу» «Хец-3» — систему «Хец-2» — также против баллистической ракеты из Йемена.

«Хец-3», разработанная и произведенная совместно с США, представляет собой передовую систему противоракетной обороны, предназначенную для перехвата баллистических ракет на большой дальности. В том числе в космосе, за пределами атмосферы.