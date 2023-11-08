Bloomberg заявил о «победе союзников Украины»

Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить экспорт в Россию товаров, используемых в боевых действиях в Украине. Об этом Еврокомиссия, по словам источников агентства Bloomberg, проинформировала послов стран-членов ЕС.

Агентство сообщает, что ограничения будут охватывать и прямой экспорт, и реэкспорт.

Кроме того, в публикации говорится, что Турция также рассматривает вопрос применения аналогичных мер.

«Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию», — говорится в материале Bloomberg.

Официальный представитель ОАЭ заявил, что они ограничивают экспорт и реэкспорт выявленных товаров двойного назначения в зоны конфликтов и имеют действующую правовую систему экспортного контроля, с помощью которой постоянно контролируют экспорт товаров двойного назначения.

Еврокомиссия и Министерство торговли Турции отказались от комментариев.

Bloomberg отмечает, что ОАЭ и Турция – не ключевые страны, при помощи которых РФ обходит санкции. По данным источников агентства, более 80% российских закупок высокоприоритетных товаров приходится на долю Китая и Гонконга. Доля ОАЭ и Турции составляет 4% и 6% соответственно.