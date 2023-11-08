Использование в бою маневренных дронов было одной из успешных из недорогих стратегий, которые Украина использовала с начала вторжения России. Однако Москва постепенно копирует эту тактику и расширяет использование дронов, которые изначально создавались не для того, чтобы сбрасывать взрывчатку.

Украинские военные, пилотирующие небольшие дешевые дроны, обеспокоены тем, что, хотя они были пионерами в их использовании, теперь противник обходит их, поскольку Россия много вкладывает в свой сектор беспилотников, пишет Euractiv.

В поле на востоке Донецкой области пилоты дронов из 80-й воздушно-десантной бригады, сражающиеся под Бахмутом, рассказали журналистам, что Россия одерживает верх за счет более организованных поставок и увеличения расходов на эти цели. «Их дроны всегда в воздухе — днем и ночью. Мы видим, что они наладили серийное производство беспилотников для разведки, наблюдения и для ударов», — рассказывает командир взвода дронов, представившийся позывным «Комрад».

В этом году Россия увеличила производство дронов. Сэмюэл Бендетт, внештатный старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), заявил, что Россия смогла сделать это благодаря группам добровольцев, которые, вероятно, производили тысячи дронов за месяц, а также благодаря ВПК, который также расширял производство БПЛА.

Тем временем правительство Украины профинансировало производство более крупных и дальнобойных дронов для разведки и ударов по позициям. Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров говорил Reuters в сентябре, что в 2023 году Украина увеличила общее производство дронов более чем в 100 раз.