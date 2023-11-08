Подозреваемый в растлении ребенка покончил с собой

В городе Нефтчала совершил самоубийство человек, подозреваемый в совершении аморальных действий против несовершеннолетнего.

Как сообщила пресс-служба МВД в ответ на запрос haqqin.az, около четырех часов утра Гусейнов Азер Махмуд оглы (1971 года рождения), подозреваемый в совершении аморальных действий против лица, не достигшего шестнадцатилетия, совершил самоубийство, используя элементы своей одежды.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, его жизнь спасти не удалось. В присутствии родственников человека был проведен осмотр тела, на его поверхности не было обнаружено следов травм.

В связи с данным случаем смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы, а также выполнены другие необходимые процедуры. Ведется расследование.