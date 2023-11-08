Администрация Байдена получила серьезные предупреждения о росте недовольства в арабском мире из-за решительной поддержки США в отношении военной кампании Израиля в Газе. Это следует из дипломатической депеши, оказавшейся в распоряжении CNN.

Американские дипломаты на Ближнем Востоке выразили обеспокоенность относительно возможного недовольства в арабском мире из-за поддержки США военной кампании Израиля в Газе. Об этом сообщается в дипломатической депеше, ознакомившись с которой журналисты CNN отмечают, что поддержка Вашингтоном Израиля может привести к потере поддержки арабских стран на целое поколение.

В депеше, поступившей из американского посольства в Омане, указывается, что США "сильно проигрывают на поле боя в области коммуникации". В документе также упоминается, что активная поддержка действий Израиля воспринимается в контексте "материальной и моральной ответственности за возможные военные преступления".

Депеша была составлена вторым по рангу чиновником в американском посольстве в Маскате и направлена, в том числе, в Совет национальной безопасности Белого дома, ЦРУ и ФБР. CNN подчеркивает, что хотя это лишь одна из многочисленных телеграмм, она отражает общую тревогу по поводу растущей антиамериканской настроенности в регионе Ближнего Востока.