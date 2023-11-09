Нетаньяху не хочет делиться Газой обновлено 18:53
Израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа и не отдавать его внешним силам. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, сообщил портал Ynet.
По информации источника, местные власти приграничных районов потребовали от премьера ясности по поводу того, что будет с сектором Газа по окончании текущей военной операции израильских сил.
"Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам", — сказал в ответ Нетаньяху, слова которого приводит Ynet.
Это заявление было сделано всего через несколько часов после интервью премьера Израиля телеканалу Fox News, в котором он заявил, что Израиль не планирует повторно оккупировать или управлять сектором Газа.
Ранее высказывания израильского премьера о том, что после окончания боевых действий с ХАМАС Израиль будет заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа на неопределенный период, вызвали неоднозначную реакцию.
8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают передачу управления Газой палестинцам и стремятся к ее объединению с Западным берегом под управлением Палестины.
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Израиль не стремится завоевать, оккупировать или управлять сектором Газа после победы над ХАМАС, но в случае необходимости в анклав должны войти «надежные силы», чтобы предотвратить угрозу со стороны боевиков, заявил в интервью телеканалу Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Мы не стремимся завоевать Газу, мы не стремимся оккупировать Газу, мы не стремимся управлять Газой, – сказал Нетаньяху в интервью Fox News. – Думаю, ясно, каким должно быть будущее Газы: в конце этой битвы ХАМАС не будет, мы уничтожим ХАМАС, не только ради нас, но и ради всех, ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян. Мы должны видеть демилитаризацию, дерадикализацию и восстановление Газы, и все это может быть достигнуто».
Ранее высказывания Нетаньяху о том, что Израиль будет нести ответственность за безопасность Газы в течение неопределенного времени, вызвали негативную реакцию со стороны США, главного союзника Израиля.
Вашингтон выступил против послевоенной оккупации Газы и заявил, что управлять анклавом должны палестинцы.
Нетаньяху сказал, что в Газе должно быть сформировано правительство, но Израиль сделает все возможное, чтобы нападение, подобное 7 октября, не повторилось.
«Поэтому у нас должны быть надежные силы, которые, если потребуется, войдут в Газу и нейтрализуют убийц. Потому что именно это предотвратит возрождение структуры, подобной ХАМАС», – добавил израильский премьер.