Израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа и не отдавать его внешним силам. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, сообщил портал Ynet.

По информации источника, местные власти приграничных районов потребовали от премьера ясности по поводу того, что будет с сектором Газа по окончании текущей военной операции израильских сил.

"Силы Армии обороны Израиля сохранят контроль над сектором, мы не отдадим его внешним силам", — сказал в ответ Нетаньяху, слова которого приводит Ynet.

Это заявление было сделано всего через несколько часов после интервью премьера Израиля телеканалу Fox News, в котором он заявил, что Израиль не планирует повторно оккупировать или управлять сектором Газа.

Ранее высказывания израильского премьера о том, что после окончания боевых действий с ХАМАС Израиль будет заниматься обеспечением безопасности в секторе Газа на неопределенный период, вызвали неоднозначную реакцию.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают передачу управления Газой палестинцам и стремятся к ее объединению с Западным берегом под управлением Палестины.