Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, все находившиеся на борту живы. Об этом сообщил губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.

*** 10:23



Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал на Чукотке (Россия). По информации российских СМИ, на борту находился единственный пассажир – временно исполняющий обязанности главы артеля старателей «Полярная» (золотодобывающее предприятие) - 29-летний Олег Петреченко.

Вместе с пилотом и бортмехаником мужчина вез на «Полярную» 150 кг груза - три ящика сигарет, цепи для бензопил, два мешка лука и личные вещи.

По пути назад Петреченко должен был забрать восемь рабочих, но в установленное время самолет не прилетел. Тогда представители предприятия обратились в экстренные службы и сообщили о пропаже.