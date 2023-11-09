В Турции хотят сократить рабочую неделю

В Великом национальном собрании Турции рассмотрят предложение о сокращении рабочего времени, сообщают турецкие СМИ.

Инициативу предложения представили оппозиционные партии. Согласно плану, текущая норма рабочего времени в 45 часов будет уменьшена до 37,5 часа. Если предложение будет принято, то рабочий день сотрудников составит с 09:00 до 16:30.

Основная цель данного предложения — предоставить работникам больше возможностей для отдыха и личного времени.

Кроме того, как отмечают СМИ, это предложение является шагом к достижению лучшего баланса между работой и личной жизнью.