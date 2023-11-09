Израиль ударил по Сирии

Армия обороны Израиля провела удары в Сирии в ответ на атаку беспилотника на школу в Эйлате, сообщает пресс-служба армейской группировки.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что удар был нанесен по некой организации, запустившей беспилотник, но не уточняется, кто стоит за атакой, откуда она велась и что именно стало целью ответных ударов.

«Сирийский режим несет полную ответственность за всю террористическую деятельность, осуществляемую с сирийской территории. ЦАХАЛ будет жестко реагировать на любые попытки нанести ущерб территории государства Израиль», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотника на начальную школу никто серьезно не пострадал.