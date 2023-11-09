Агент Лунева: «Карабах» был лучше, это высшая несправедливость

На 85-й минуте Лунев получил повреждение и покинул поле, а на 94-й минуте «Байер» заработал пенальти и победил (1:0).

«Я закончился на сегодня… Это высшая несправедливость.

Блестящая игра Андрея. Блестящая игра «Карабаха». «Карабах» переиграл «Байер» сегодня, но не забил, а «Байер» забил с пенальти на 92-й… Нет слов, нет эмоций, нет очков. Футбол несправедлив. Но хочется закончить на позитивной ноте, хоть и очень тяжело.

Ради таких игр стоит жить, ради таких игр стоило переходить в «Карабах». Хотелось очень написать после игры: «Кому «Байер» еще забил ноль в этом сезоне? Никому. Минимум два».

Даже с одним пропущенным голом с галимого пенальти «Карабах» сыграл лучше остальных. А чтобы «Байер» кто-то переиграл по игре в этом сезоне, не было такого. Гребаный пенальти в ситуации, где не было прямой опасности для ворот. Ну как так…

Еще и травма Андрея, где он ценой ее спас ворота от гола после опаснейшего прострела, прыгнув и вытащив мяч в сложнейшей ситуации. Дай Бог, чтобы обошлось и был только ушиб», - написал Смирнов в своем телеграм-канале.