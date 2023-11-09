Стали известны последние потери ЦАХАЛ

Вооруженные силы Израиля сообщили о гибели солдата в ходе боевых действий против ХАМАС на севере Газа вчера, передает The Times of Israel.

Погибшим является старший сержант Гилад Розенблит (21 год), боевой медик из 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады, житель северного населенного пункта Гинегар.

С его смертью общее число погибших солдат в ходе наземной операции Израиля в Газе достигло 36 человек.