Тегеран твердит: Расширение войны неизбежно

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил своему коллеге из Катара шейху Мохаммеду Бин Абдулрахману Аль Тани, что расширение войны между Израилем и ХАМАС является "неизбежным", передает содержание разговора иранский телеканал Press TV.

"В связи с усилением интенсивности войны против гражданских жителей Газы расширение масштабов войны стало неизбежным", — цитирует Абдоллахиана иранский телеканал, ссылаясь на вчерашний телефонный разговор.

Иран и его поддерживаемые группировки в Ливане, Йемене, Сирии и Ираке угрожают Израилю открытием нового фронта с начала боевых действий, начавшихся с вторжения ХАМАС 7 октября на юг Израиля.

В связи с угрозами Ирана США направили в регион две группы авианосцев и атомную подводную лодку.