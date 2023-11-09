Сказочный сериал о геноциде армян завершается – вот и фильму конец!
Послушать армянских политиков, так на долю их многострадального народа всю жизнь выпадают сплошь гонения и массовые расправы, то есть геноцид. Мол, бедный, миролюбивый, беззащитный народ, который даже мухи не обидит, а его тем не менее гонят и истребляют все кому не лень.
Понятно, что, привычно оплакивая свою злосчастную планиду, армяне благоразумно умалчивают о том, что именно они по указке своей церкви и «просвещенных» политиков веками сеяли козни и распри далеко за пределами мест обитания, за что, собственно, и подвергались гонениям.
Поговаривают, что именно поэтому два тысячелетия назад соседние страны уничтожили государство, которое современники ностальгически называют «Великой Арменией».
Впрочем, это слишком далекая история, да и понятия «геноцид» на счастье или на беду армянского народа тогда еще не существовало.
Куда лучше нам известна история столетней давности, когда армяне, предав народ Турции, создавший для них все условия для полноценной жизни и процветания, начали «в благодарность» истреблять турок, за что и были переселены в южные провинции Османской империи.
К сожалению, с помощью западных покровителей армянам удалось представить этот процесс как «геноцид армянского народа», который принят сегодня многими странами мира.
И вот спустя столетие армяне вновь решили напомнить человечеству о «народе-мученике» и разыграть карту геноцида.
Но уже против Азербайджана.
И вновь не без помощи своих западных покровителей.
Так, Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, заявил в своем докладе, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана — это геноцид этнических армян «Нагорного Карабаха». А в ответ на недоумение аудитории уточнил: «Геноцид — это не только массовые убийства по национальному признаку!»
Весь смысл обвинения этого горе-прокурора на пенсии, выдвинутого против правительства Азербайджана, заключался в том, что оно позволило себе после трех лет непрекращающихся провокаций со стороны незаконных армянских вооруженных формирований навести порядок на части собственной территории, временно контролируемой российскими миротворцами.
Окампо представил добровольный исход армян из Карабаха принудительной мерой. Парадоксально, но даже правительство Армении не поддержало эту проплаченную чушь.
Но экс-прокурор Окампо тверд в своем мнении: добровольный исход армян, отказавшихся принять азербайджанское гражданство, – это тоже геноцид.
Или его разновидность.
И вот что непонятно: а где были принципиальные прокуроры вроде Луиса Морено Окампо, когда сыны нации, которая и «мухи не обидит», тридцать лет назад насильственно изгнали с родных мест сотни тысяч азербайджанцев, чему есть многочисленные доказательства и живые свидетели?
Как неоднократно отмечало Министерство иностранных дел Азербайджана, абсолютно неприемлем и крайне циничен тот факт, что Армения, совершившая против Азербайджана в ходе почти тридцатилетней агрессии массовые убийства и преступления против человечности, нарушившая фундаментальные права около миллиона этнических азербайджанцев, лицемерно продолжает обвинять Азербайджан в «этнической чистке» армян, добровольно отправившихся в Армению, а также разносит этот омерзительный навет по различным международным платформам.
Любой здравомыслящий человек, ознакомившийся с «выводами» экс-прокурора Окампо, назвал бы их воспаленным бредом психически травмированной личности, если бы не одно важное уточнение - именно этот бред, являющийся продуктом генетически травмированной психики поколений армянских политиков, положен в основу ущербной «идеологии геноцида», созданной на мифе о событиях 1915 года. На том самом мифе, который западные коллеги армян помогли раздуть до масштабов всемирного Апокалипсиса, доведя число жертв до полутора миллиона, хотя доказано, что в Турции никогда не жило столько армян.
Решив военным путем проблему Карабаха и установив полный суверенитет над своей территорией, Азербайджан также разрушил миф о якобы армянских землях Карабаха, а заодно и «идеологию геноцида», с помощью которой армяне уже больше ста лет пытаются выторговывать себе все новые и новые преференции.
Своей неумелой, циничной и беспардонной ложью о «геноциде», который Азербайджан якобы учинил над этническими армянами в Карабахе, Армения, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сама себя публично высекла.