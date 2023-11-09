Сказочный сериал о геноциде армян завершается – вот и фильму конец!

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:01

Послушать армянских политиков, так на долю их многострадального народа всю жизнь выпадают сплошь гонения и массовые расправы, то есть геноцид. Мол, бедный, миролюбивый, беззащитный народ, который даже мухи не обидит, а его тем не менее гонят и истребляют все кому не лень.

Понятно, что, привычно оплакивая свою злосчастную планиду, армяне благоразумно умалчивают о том, что именно они по указке своей церкви и «просвещенных» политиков веками сеяли козни и распри далеко за пределами мест обитания, за что, собственно, и подвергались гонениям. Поговаривают, что именно поэтому два тысячелетия назад соседние страны уничтожили государство, которое современники ностальгически называют «Великой Арменией». Впрочем, это слишком далекая история, да и понятия «геноцид» на счастье или на беду армянского народа тогда еще не существовало.

Куда лучше нам известна история столетней давности, когда армяне, предав народ Турции, создавший для них все условия для полноценной жизни и процветания, начали «в благодарность» истреблять турок, за что и были переселены в южные провинции Османской империи. К сожалению, с помощью западных покровителей армянам удалось представить этот процесс как «геноцид армянского народа», который принят сегодня многими странами мира. И вот спустя столетие армяне вновь решили напомнить человечеству о «народе-мученике» и разыграть карту геноцида. Но уже против Азербайджана. И вновь не без помощи своих западных покровителей. Так, Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, заявил в своем докладе, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана — это геноцид этнических армян «Нагорного Карабаха». А в ответ на недоумение аудитории уточнил: «Геноцид — это не только массовые убийства по национальному признаку!»

Весь смысл обвинения этого горе-прокурора на пенсии, выдвинутого против правительства Азербайджана, заключался в том, что оно позволило себе после трех лет непрекращающихся провокаций со стороны незаконных армянских вооруженных формирований навести порядок на части собственной территории, временно контролируемой российскими миротворцами. Окампо представил добровольный исход армян из Карабаха принудительной мерой. Парадоксально, но даже правительство Армении не поддержало эту проплаченную чушь. Но экс-прокурор Окампо тверд в своем мнении: добровольный исход армян, отказавшихся принять азербайджанское гражданство, – это тоже геноцид. Или его разновидность. И вот что непонятно: а где были принципиальные прокуроры вроде Луиса Морено Окампо, когда сыны нации, которая и «мухи не обидит», тридцать лет назад насильственно изгнали с родных мест сотни тысяч азербайджанцев, чему есть многочисленные доказательства и живые свидетели?