Американский военачальник о сложностях операции в Газе

Генерал Чарльз К. Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, выразил серьезную озабоченность по поводу возможного растяжения военного конфликта в Газе и его последствий. Генерал Браун заявил, что продолжительные военные действия могут усилить террористическую угрозу в регионе, передает The New York Times.

"Да, это очень беспокоит", — сказал он, отвечая на вопрос о возрастающем числе жертв среди гражданских лиц и риске усиления террористической деятельности. "Вот почему, когда мы говорим о времени — чем быстрее можно добиться прекращения враждебности, тем меньше страданий для гражданского населения, которое затем вступает в ряды ХАМАС", — добавил он.

Генерал Браун также отметил, что цель Израиля по свержению ХАМАС является "довольно сложной задачей" и подчеркнул, что конфликты, подобные нынешнему, часто затягиваются дольше, чем планируется. Он заявил: "Почти каждый конфликт, в котором я участвовал на протяжении своей военной карьеры, (…) затянулся дольше, чем предполагалось большинством людей. Поэтому мы должны быть готовы к этому".