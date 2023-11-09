Эрдоган рассказал о нелюбви израильтян к Нетаньяху

70% израильтян настроены против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по возвращении из Узбекистана, где проходил саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Возможно, с моей стороны не очень корректно слишком много останавливаться на этом вопросе. Но я должен четко это обозначить. У Нетаньяху сегодня лучшие его дни, а не завтра. Сейчас 60-70% израильской общественности настроены против Нетаньяху», - сказал Эрдоган.