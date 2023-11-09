Эрдоган не верит в искренность США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призывы генсека ООН Антониу Гутерриша к прекращению огня на Ближнем Востоке достойны похвалы и что он увидел реальность происходящего. Об этом Эрдоган сказал журналистам по возвращении из Узбекистана.

"С самого начала [конфликта] весь Запад, а особенно США, поддержали Израиль. И если Гутерриш выдвинул действительно достойную инициативу, а он это сделал, значит, на это есть причины. Значит, он увидел реальность и правду происходящего. Генсек ООН встал на сторону правды и справедливости", — отметил президент Турции, его цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган также рассказал о переговорах Анкары и Вашингтона, согласно которым было предложено увеличить количество пропускаемых в сутки в Газу машин с гуманитарной помощью с нынешних 20-30 до 500. По словам Эрдогана, американская сторона отреагировала на это положительно.

"Мы надеемся, что если инициатива с 500 грузовиками заработает, это принесет некоторое облегчение. Потому что лекарства, продукты питания, особенно вода, здесь [в Газе] крайне необходимы", — сказал Эрдоган.

Турецкий президент также выразил сомнения в искренности заявлений Вашингтона касательно действий Тель-Авива, согласно которым между администрацией Байдена и канцелярией Нетаньяху имеются разногласия в подходах, подчеркнув необходимость конкретных действий.

"Нам необходимы конкретные шаги, а не пустые заявления и показные гуманитарные акции. Они говорят, что стремятся к более совершенному плану действий. Но может ли быть лучший план, чем резолюции ООН? Если вы искренне заинтересованы в прекращении огня, то надавите на Израиль, чтобы он выполнял решения ООН", — заявил Эрдоган.