Каспий разбушевался. Суда предупредили

Центр управления движением судов Морского и портового агентства Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредил суда на Каспии в связи с нестабильными погодными условиями. Об этом сообщает агентство.

Согласно информации, сильный ветер в акватории Каспийского моря, по прогнозам синоптиков, будет наблюдаться до 11 ноября. Скорость северо-западного ветра достигнет 18-23 м/с, временами 25-30 м/с, в открытом море - 33 м/с. Высота волн составит до 4-6 метров.