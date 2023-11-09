Инцидент в бакинском метро
Трагический инцидент произошел сегодня утром в бакинском метро.
В ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили, что машинист поезда, следовавшего по маршруту «Ази Асланов» - «Дарнагюль», проинформировал диспетчерский центр об ухудшении состояния пассажира. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако пассажир скончался после высадки на станции «Нефтчиляр».
Медперсонал подтвердил факт смерти пожилого пассажира.
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