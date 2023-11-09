Запад пытается возобновить переговоры между Азербайджаном и Арменией. Россия объявляет главное условие мира о развитии ситуации
После переноса запланированных на октябрь в Брюсселе переговоров на высшем уровне между Азербайджаном и Арменией с участием председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля западные дипломаты работают над восстановлением мирного процесса.
Как известно, после визитов главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Ереван и Баку, состоявшихся несколько дней назад, наш регион посетил Луис Боно, специальный представитель госсекретаря США по переговорам на Кавказе.
8 ноября в Ереване дипломат встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, который демонстративно предпочел встречу с Боно заседанию секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.
В ходе диалога стороны коснулись усилий, направленных на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, а также процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
Армен Григорян изложил на переговорах позицию армянской стороны.
Ожидается, что Боно посетит Баку на этой неделе для встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Характерно, что в часы, когда Луис Боно вел переговоры в Ереване, Госдепартамент США заявил, что Вашингтон продолжает усилия по подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Напомним, что посредничество США в армяно-азербайджанском диалоге было изначально согласовано с ролью Евросоюза в этом процессе. Из чего становится ясно, что недавнее посещение Анналены Бербок Еревана и Баку следует рассматривать как визит официального представителя Евросоюза.
К слову, после посещения Южного Кавказа глава МИД ФРГ вылетела в Токио для участия во встрече глав МИД «Большой семерки», где проинформировала коллег о результатах переговоров.
Как уже сообщалось, по итогам токийских дискуссий «Большая семерка» приняла в числе прочих заявление о важности достижения мира между Азербайджаном и Арменией.
После того как была отменена брюссельская встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, официальные представители Евросоюза заявили, что она может состояться в середине ноября.
Однако ни в Ереване, ни в Баку об этом ничего не говорят.
Азербайджанские дипломаты утверждают, что на данном этапе достижение мира зависит от отношения Армении к последнему пакету предложений Баку. Ранее эту мысль высказали министр иностранных дел Джейхун Байрамов и спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков. По словам последнего, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией возможно, если Ереван конструктивно подключится к обсуждению проекта, представленного Азербайджаном еще год назад.
«Позитивный исход соглашения во многом будет зависеть от уровня искренности властей Армении», - подчеркнул Амирбеков в интервью итальянским СМИ, обвинив армянскую сторону в «проявлении двойственных подходов».
По словам спецпредставителя президента Азербайджана, власти Армении «злоупотребляют» различными международными площадками, такими как Совбез ООН, Европарламент и даже сам Евросоюз.
«С одной стороны, они говорят о желании завершить мирное соглашение, с другой – ведут дипломатическую войну против Азербайджана», – констатировал Эльчин Амирбеков.
По словам спецпредставителя президента, Ереван «не только отвлекает внимание всех заинтересованных сторон от основного пути к миру, но и заводит этот процесс в тупик».
«Но я думаю, что для достижения окончательного соглашения Армения должна продемонстрировать, что она уважает уже взятые на себя обязательства и что будет выполнять обещания, данные в прошлом — уточнил Амирбеков. - Полагаю, Армения должна возобновить переговоры по проекту мирного соглашения, но на самом высоком уровне, и прекратить попытки преследовать при помощи своих союзников собственные узкие политические цели на параллельных направлениях».
В то время когда Армения ведет против Азербайджана дипломатическую войну на Западе, пытаясь организовать массированное давление на Баку, все менее реалистичным выглядит восстановление переговоров на высшем уровне в Брюсселе или продолжение вашингтонского процесса на уровне глав МИД.
В этом плане у России, чья роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования за последние два года несколько ослабла, может появиться реальный шанс вернуться на авансцену событий.
В настоящее время Россия вместе с западными дипломатами пытается организовать трехсторонние встречи между Азербайджаном и Арменией как на высшем уровне, так и на уровне министров иностранных дел.
Недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва работает со сторонами над согласованием параметров мирного договора. Но учитывая, что в данный момент дипломатические и политические контакты между Арменией и Россией фактически прекращены, трудно понять, с кем именно Москва «работает» в Ереване.
Позже Патрушев высказался по этому поводу на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве. По его словам, армяно-азербайджанское урегулирование возможно только при условии невмешательства внерегиональных стран.
«Практика доказывает это, - заявил Патрушев. - Действия западных стран провоцируют деградацию ситуации в регионе и способствуют сохранению противоречий».
Между тем, по словам Патрушева, Россия предпринимает последовательные шаги для того, чтобы Ереван и Баку подписали всеобъемлющий мирный договор, демаркировали границы и открыли транспортное сообщение.
Таким образом, Россия выводит Запад за скобки процесса достижения армяно-азербайджанского мира, Запад, в свою очередь, наращивает дипломатические усилия, чтобы сохранить роль посредника в переговорном процессе, в чем его поддерживает Армения, не скрывающая, что не доверяет посредническим усилиям России и хочет вести дискуссии только на западных площадках.
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян подтвердил армянской службе «Радио Свобода», что иностранные посредники проводят определенную работу по организации новых встреч. Не уточнив, правда, их уровень, место проведения и посредников.
А депутат от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян выразил в беседе с журналистами сомнения относительно эффективности российской платформы, поскольку, по его словам, «РФ уже в некотором смысле является стороной этих конфликтов».
«На мой взгляд, именно поэтому для Армении неприемлемо участие в переговорах, где мы одни, а напротив нас – двое, - подчеркнул Агазарян. - В последние годы мы наблюдаем пассивность, бездействие со стороны нашего союзника, что привело к очень серьезным последствиям».