Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:03

После переноса запланированных на октябрь в Брюсселе переговоров на высшем уровне между Азербайджаном и Арменией с участием председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля западные дипломаты работают над восстановлением мирного процесса.

Как известно, после визитов главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Ереван и Баку, состоявшихся несколько дней назад, наш регион посетил Луис Боно, специальный представитель госсекретаря США по переговорам на Кавказе. 8 ноября в Ереване дипломат встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, который демонстративно предпочел встречу с Боно заседанию секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве. В ходе диалога стороны коснулись усилий, направленных на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе, а также процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Армен Григорян изложил на переговорах позицию армянской стороны. Ожидается, что Боно посетит Баку на этой неделе для встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Характерно, что в часы, когда Луис Боно вел переговоры в Ереване, Госдепартамент США заявил, что Вашингтон продолжает усилия по подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что посредничество США в армяно-азербайджанском диалоге было изначально согласовано с ролью Евросоюза в этом процессе. Из чего становится ясно, что недавнее посещение Анналены Бербок Еревана и Баку следует рассматривать как визит официального представителя Евросоюза. К слову, после посещения Южного Кавказа глава МИД ФРГ вылетела в Токио для участия во встрече глав МИД «Большой семерки», где проинформировала коллег о результатах переговоров. Как уже сообщалось, по итогам токийских дискуссий «Большая семерка» приняла в числе прочих заявление о важности достижения мира между Азербайджаном и Арменией. После того как была отменена брюссельская встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, официальные представители Евросоюза заявили, что она может состояться в середине ноября. Однако ни в Ереване, ни в Баку об этом ничего не говорят.

Азербайджанские дипломаты утверждают, что на данном этапе достижение мира зависит от отношения Армении к последнему пакету предложений Баку. Ранее эту мысль высказали министр иностранных дел Джейхун Байрамов и спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков. По словам последнего, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией возможно, если Ереван конструктивно подключится к обсуждению проекта, представленного Азербайджаном еще год назад. «Позитивный исход соглашения во многом будет зависеть от уровня искренности властей Армении», - подчеркнул Амирбеков в интервью итальянским СМИ, обвинив армянскую сторону в «проявлении двойственных подходов». По словам спецпредставителя президента Азербайджана, власти Армении «злоупотребляют» различными международными площадками, такими как Совбез ООН, Европарламент и даже сам Евросоюз. «С одной стороны, они говорят о желании завершить мирное соглашение, с другой – ведут дипломатическую войну против Азербайджана», – констатировал Эльчин Амирбеков.

По словам спецпредставителя президента, Ереван «не только отвлекает внимание всех заинтересованных сторон от основного пути к миру, но и заводит этот процесс в тупик». «Но я думаю, что для достижения окончательного соглашения Армения должна продемонстрировать, что она уважает уже взятые на себя обязательства и что будет выполнять обещания, данные в прошлом — уточнил Амирбеков. - Полагаю, Армения должна возобновить переговоры по проекту мирного соглашения, но на самом высоком уровне, и прекратить попытки преследовать при помощи своих союзников собственные узкие политические цели на параллельных направлениях». В то время когда Армения ведет против Азербайджана дипломатическую войну на Западе, пытаясь организовать массированное давление на Баку, все менее реалистичным выглядит восстановление переговоров на высшем уровне в Брюсселе или продолжение вашингтонского процесса на уровне глав МИД.

В этом плане у России, чья роль в процессе армяно-азербайджанского урегулирования за последние два года несколько ослабла, может появиться реальный шанс вернуться на авансцену событий. В настоящее время Россия вместе с западными дипломатами пытается организовать трехсторонние встречи между Азербайджаном и Арменией как на высшем уровне, так и на уровне министров иностранных дел. Недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва работает со сторонами над согласованием параметров мирного договора. Но учитывая, что в данный момент дипломатические и политические контакты между Арменией и Россией фактически прекращены, трудно понять, с кем именно Москва «работает» в Ереване.

Позже Патрушев высказался по этому поводу на встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве. По его словам, армяно-азербайджанское урегулирование возможно только при условии невмешательства внерегиональных стран. «Практика доказывает это, - заявил Патрушев. - Действия западных стран провоцируют деградацию ситуации в регионе и способствуют сохранению противоречий». Между тем, по словам Патрушева, Россия предпринимает последовательные шаги для того, чтобы Ереван и Баку подписали всеобъемлющий мирный договор, демаркировали границы и открыли транспортное сообщение.