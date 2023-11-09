МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с сильным ветром, наблюдаемым на территории страны, особенно в Баку и на Апшеронском полуострове.

В министерстве призвали граждан соблюдать меры безопасности для избежания несчастных случаев во время сильного ветра, который, по прогнозам метеорологов, стихнет к вечеру.

В ведомстве рекомендовали избегать строений из легких конструкций и временных построек, рекламных стендов, не стоять под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями: «С учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности».