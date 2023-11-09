Гнев Эрдогана в отношении Блинкена не остывает

"Наше Министерство иностранных дел хорошо знает и соблюдает требования дипломатии и протокольные правила. Наше министерство проявило подходящее отношение к нашему гостю, соответствующее занимаемой им должности", — заявил Эрдоган.

Президент Турции также указал на протесты против США по всему миру и подчеркнул, что это "реакция на поддержку массовых убийств в Газе". Эрдоган сказал: "Если 1,5 миллиона человек приходят на митинг в стамбульский Йеникапы, это значит что-то. Они говорят: "Прислушайтесь к нашему голосу".

Эрдоган вновь раскритиковал заявления Блинкена при визите в Израиль, когда госсекретарь США заявил, что прибыл в страну "как еврей".

"Самая большая ошибка Блинкена была сделана с самого начала. Когда ты едешь в Израиль и говоришь: “Я приехал сюда не только как госсекретарь США, но и как еврей”, это сулит последствия. Какие последствия? Это протест 1,5 миллиона людей в Йеникапы. Это демонстрации множества групп в разных частях Турции. В Великобритании, Франции, Америке, перед Белым домом собрались тысячи людей. Это все - сигнальный огонь", — сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что "никто не должен ставить себя вне международного права", и когда такое происходит, "все должны противостоять этим попыткам".