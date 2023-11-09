Пашинян рассказал об «отличной» встрече с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что провел «отличную» встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Накануне в Париже состоялись их переговоры.

Премьер Армении в соцсети X (ранее Twitter) написал, что он с Макроном обсудил углубление «исключительных дружеских отношений», развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие с Евросоюзом, а также вопросы по ситуации на Южном Кавказе.