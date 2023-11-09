Прогноз погоды от синоптиков
11 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, местами ночью и вечером возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер сменится днем умеренным юго-западным.
Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 60-70%.
В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, кое-где - ливни, в некоторых горных районах возможен снег.
Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.