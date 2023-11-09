«Речь идет о катерах проекта 11770 (класса «Серна»). На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82», - говорится в сообщении.

В результате ночной операции на территории Крыма поражены малые десантные катера Черноморского флота РФ. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В украинской разведке отмечают, что малые десантные катера класса «Серна» Россия использовала во время захвата острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. «Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море», - говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что «Серна» имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Россияне используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.