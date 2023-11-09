Бывшие сотрудники Apple представили инновационный смартфон без экрана, размером с зажигалку, стоимостью $700, дополнительно предполагающий месячную подписку в размере $24. Об этом сообщает The Verge.

Новое устройство, названное AI Pin, будет работать в специально созданной виртуальной сети Humane на базе T-Mobile.

AI Pin оснащен чипом Snapdragon, встроенной камерой, сенсором глубины, датчиками движения, микрофоном, динамиком и модулем Bluetooth для подключения наушников. Из-за отсутствия экрана взаимодействие с устройством осуществляется голосовым путем. В AI Pin также встроен лазерный проектор для проецирования изображений на ладонь пользователя и сенсорная площадка.

Устройство прикрепляется с помощью магнитного крепления, а его аккумулятор можно легко заменить на дополнительные комплектные батареи, обеспечивая непрерывную работу в течение всего дня.

В стоимость подписки включены облачное хранилище для фото и видео, а также неограниченный доступ к ИИ-моделям от Microsoft и OpenAI, хотя конкретные применения этих возможностей пока не уточняются.