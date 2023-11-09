Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:26

За последние дни вокруг оккупированных Россией сепаратистских регионов Южной Осетии и Абхазии, являющихся де-юре территориями Грузии, происходят загадочные события. Вначале стало известно, что дислоцированные в Южной Осетии российские войска открыли огонь по гражданам Грузии, пытавшимся «незаконно пересечь границу». Сообщается, что в ходе этого инцидента один гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения, а другой был задержан.

По информации, распространенной МВД Южной Осетии, граждане Грузии попали под обстрел при попытке пересечь на автомобиле «государственную границу». Инцидент произошел возле грузинского села Кирбал Горийского муниципалитета, граничащего с частично признанной «республикой Южная Осетия». Как сообщают местные СМИ, власти Грузии работают над скорейшим освобождением своего гражданина, которого удерживают сепаратисты. «Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на этот инцидент», — заявил, в частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Совсем иначе этот инцидент выглядит в сводке Комитета госбезопасности Южной Осетии, где сказано, что «два нарушителя государственной границы» в состоянии алкогольного опьянения, применив топор, оказали сопротивление силовикам и пытались скрыться на своем автомобиле, едва не наехав на пограничный наряд. Пограничники Южной Осетии, действовавшие в соответствии с уставом, сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего открыли огонь по колесам машины, в которой находились грузины. В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и впоследствии скончался, а второй был задержан. «По имеющейся информации, - заявило «Министерство иностранных дел» Южной Осетии, - указанные граждане Грузии, которые являются радикально настроенными представителями партии бывшего президента Грузии Саакашвили, незаконно пересекли на автомобиле государственную границу Республики Южная Осетия с намерением следовать вглубь ее территории, однако были обнаружены пограничным нарядом». Характерно, что МИД сепаратистской Южной Осетии возложил ответственность за пограничный инцидент на грузинскую сторону. «В Республике Южная Осетия расценивают произошедшее как прямое следствие отказа, в первую очередь, официального Тбилиси от признания реальности, состоящей в том, что территория Грузии заканчивается на линии прохождения госграницы Республики Южная Осетия, - подчеркивается в заявлении «Министерства иностранных дел» самопровозглашенной республики. - Результатом такой позиции, на которой руководство Грузии пытается удержаться на протяжении более 30 лет, становятся в том числе многочисленные факты задержаний граждан Грузии, незаконно оказавшихся на территории Южной Осетии при демонстративном попустительстве со стороны грузинских правоохранителей».

Вслед за инцидентом 8 ноября силовые структуры Абхазии обнародовали информацию о вооруженной группе, которая «проникла в республику для совершения террористических актов и диверсий». Первоначально в качестве источника этой информации было указано «Министерство обороны Абхазии». После чего ее подтвердили в «Министерстве внутренних дел» Абхазии, где сообщили, что хорошо оснащенная и вооруженная американскими армейскими автоматами М-4 группа из пятидесяти человек проникла из Грузии на территорию Абхазии «для совершения террористических актов». По версии абхазских сепаратистов, грузинские диверсанты планировали совершить серию терактов и диверсий в аэропорту Сухуми. Сообщается, что в связи с этим инцидентом в регионе был создан оперативный штаб, который возглавил «вице-президент» Абхазии Бадра Гунба.

В то же время вчера утром правоохранительные органы Абхазии сообщили, что информация о проникновении группы вооруженных грузинских диверсантов «на данный момент не нашла подтверждения». Об этом, в частности, сообщает издание Sputnik Абхазия, ссылаясь на информацию, полученную в республиканском МВД. «Наша версия такова, - пишет в этой связи телеграм-канал AMPA-life. - Группа местных охотников увидела другую группу охотников, но не местных, а приезжих, с квадрокоптером. Однако они не стали выяснять, кто есть кто, а спустились вниз и заявили о возможном появлении в горах десанта из Грузии». Подобные инциденты, связанные с сепаратистскими регионами Грузии – явление, в целом, обычное. И раньше они, как правило, особого ажиотажа не вызывали. Однако после того как Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, в сепаратистских регионах и самопровозглашенных республиках бывшего СССР начал ощутимо расти градус напряженности. В частности, приднестровские сепаратисты все больше опасаются, что Молдова, армию которой начал готовить и вооружать Североатлантический альянс, может попытаться использовать опыт Азербайджана и военным путем взять под контроль мятежный регион. Беспокойство сепаратистов усиливает тот факт, что Россия не может предоставить Тирасполю прямую военную поддержку. В результате в случае эскалации сепаратисты Приднестровья могут рассчитывать только на свои ограниченные и плохо вооруженные силы, а также на дислоцированный в регионе российский «миротворческий» контингент. Объективности ради отметим, что власти Молдовы не подтверждают наличие «силовых» планов и, как и прежде, склонны решать все вопросы с Тирасполем за столом переговоров.

Сепаратисты в Южной Осетии и Абхазии обеспокоены не меньше, чем их «коллеги» в Приднестровье. Кому-то это может показаться странным, ведь, в отличие от Приднестровья, Абхазия и Южная Осетия имеют прямую границу с Россией, а также российские военные базы на своих территориях. В то же время сепаратисты всерьез воспринимают слухи о том, что Запад призывает Грузию начать военные операции, направленные на возвращение отторгнутых у нее территорий и открыть на Южном Кавказе второй фронт против России. Высокопоставленные чиновники в правительстве Грузии стали распространять их спустя несколько месяцев после вторжения России в Украину. И хотя официальные лица США категорически опровергают подобные утверждения, правительство Грузии периодически вбрасывает информацию о планах Запада дестабилизировать ситуацию в стране, сбросить власть «Грузинской мечты» и с помощью грузинской оппозиции открыть против России второй фронт. Учитывая курс властей Грузии на налаживание отношений с Россией, сообщение о «грузинских диверсантах» в горах Абхазии, скорее всего, действительно плод воображения абхазских охотников. А вот с инцидентом на «границе» с Южной Осетией ситуация сложнее. Грузинские власти годами обвиняют Россию в «ползучей оккупации», в рамках которой российские пограничники каждый раз отжимают в свою пользу несколько сот метров суверенной территории Грузии, за что оппозиция подвергает «Грузинскую мечту» ожесточенной критике.