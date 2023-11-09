20-летний сержант ЦАХАЛ Лиор Азизов погиб 7 октября в боях против ХАМАС, сообщило посольство Израиля в Баку в соцсети Х.

«Лиор сражался в рядах бригады «Голани». Его отец Тимур пострадал от теракта в Израиле в 2005 году и скончался спустя 5 лет от физических и психических травм. Дед Лиора Вахид Азизов героически погиб во время Первой Карабахской войны в 1992 году и был похоронен на Аллее шехидов.

Мы очень скорбим о потерях этой семьи. Мать Лиора Натали вспоминает о нем так: «Он был умным, чувствительным ребенком, хотел стать врачом и художником. Наш первый разговор с ним состоялся в субботу, в первый день войны. Он сказал: «Здесь идет стрельба, но со мной все в порядке, не волнуйтесь. Мама, я обещаю, что буду звонить, я люблю тебя». Это был его последний звонок», - сказано в публикации дипведомства.