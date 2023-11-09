Дипломаты предупредили Байдена: США проигрывают...

Администрация президента США Джо Байдена получила предупреждение от американских дипломатов на Ближнем Востоке, что поддержка Израиля приведет к ухудшению отношений Вашингтона с арабскими странами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические телеграммы, поступившие в распоряжение телеканала.

В письме, которое было направлено в администрацию американского президента из посольства США в Омане, говорится, что в арабском мире поддержка, которую Вашингтон оказывает Израилю, может расцениваться как военные преступления. «Мы сильно проигрываем в информационном поле», — предупредили дипломаты.

CNN отмечает, что аналогичное письмо американские дипломаты в Омане направили также в Совет национальной безопасности США и ФБР.

Другая телеграмма, поступившая в распоряжение CNN, была направлена из посольства США в Каире. Письмо содержало комментарий государственной египетской газеты о том, что «жестокость и пренебрежение Байдена по отношению к палестинцам превзошли всех предыдущих президентов США».

США поддерживают Израиль в войне против палестинского движения «Хамас», которая продолжается с 7 октября. 18 октября Джо Байден прибыл в Тель-Авив, где объявил о планах предоставить израильской армии «беспрецедентный пакет помощи». В том числе, по его словам, планируется обеспечить всем необходимым израильскую систему ПВО «Железный купол».