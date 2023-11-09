В столице России представители Агентства встретились с представителями Федеральной службы Российской Федерации по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В ходе встречи обсуждалась работа по признанию эквивалентности систем надзора в обеих странах, как по линии животноводческих товаров, так и растениеводческих. Азербайджанские специалисты отметили, что в рамках нового закона о пищевой безопасности Азербайджана в течение этого года более 100 российских предприятий — производителей животноводческой продукции проинспектировано, свыше 90 организаций подтвердили свое соответствие азербайджанским требованиям, и подчеркнули, что этот процесс продолжается.

В рамках визита делегация AQTA посетит некоторые перерабатывающие предприятия России и ознакомится с работой подведомственных Россельхознадзору организаций.