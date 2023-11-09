Чиновники ХАМАС и палестинские СМИ сообщают о боевых действиях на окраинах больницы "Шифа" в Газе, которую Израиль называет местом расположения командного центра ХАМАС. Бои также ведутся около больницы "Рантизи".

По сообщениям источников, в районе действуют спецподразделения, а бронетанковые силы приближаются к месту событий.

Руководитель медиа-офиса ХАМАС в Газе Салама Мааруф рассказал телеканалу Al Jazeera, что удары были нанесены возле трех больниц в общей сложности, но не предоставил данные о жертвах.

Между тем директор больницы "Шифа" в секторе Газа обвинил Израиль в "ведении войны против больниц и сектора здравоохранения".

Израильские СМИ сообщают, что директор больницы "Шифа" отказывается эвакуировать больных и персонал, утверждая, что боевые действия ведутся в непосредственной близости от медицинского учреждения.