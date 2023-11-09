Шуша – молодежная столица ОИС на 2024 год

Город Шуша был выбран молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 2024 год. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Отборочная комиссия международной программы "Молодежная столица-2024", проводимой молодежным форумом ОИС, единогласно приняла решение о присвоении городу Шуша звания "Молодежной столицы ОИС".

На 11-м заседании исполнительного совета ОИС участвовали заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и заместитель начальника управления по делам молодежи министерства Ульвия Ахундова.