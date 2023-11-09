«Денег нет, но вы держитесь» по-нигерийски: яхты и внедорожники для «безопасности»

Тинубу объяснил это необходимостью решения «неотложных вопросов» обороны и безопасности. В бюджетном документе яхта указана как «действующий военно-морской катер со специализированными устройствами безопасности», сообщает Reuters.

Президент Нигерии Бола Тинубу в ноябре подписал дополнительный бюджет на сумму $2,8 млрд, включающий расходы на покупку яхты для президента, новых пуленепробиваемых автомобилей для себя и своей жены, а также на ремонт президентских домов.

Как подчеркивает Der Spiegel, не только нигерийский президент не отказывает себе в желании жить хорошо. Помимо него, национальное собрание Нигерии, в котором насчитывается 460 депутатов, также одобрило предложение о выделении каждому парламентарию нового внедорожника стоимостью $150 тыс., что вызвало критику среди населения. Жители Нигерии считают такие расходы неоправданными и оскорбительными на фоне растущей инфляции и экономических трудностей, с которыми они сталкиваются.

Противники бюджета утверждают, что эти расходы излишни и не учитывают тяжелое положение обычных нигерийцев. Тем не менее законодатели одобрили этот бюджет.

Напомним, Тинубу был приведен к присяге в мае, и его избрание вызвало споры, с которыми оппозиция безуспешно пыталась бороться. Президент призвал нигерийцев проявить терпение, обещая реформы в экономике.