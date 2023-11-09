Арабы вводят свой шенген

Министры внутренних дел шести стран Персидского залива официально одобрили единую туристическую визу по типу европейского шенгена, сообщает издание Arabian Business. Такой документ готовятся принять Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Единая виза даст возможность туристам и резидентам перемещаться между указанными странами, не оформляя дополнительные документы и разрешения. В настоящее время граждане этих шести стран могут приезжать друг к другу без виз, однако резиденты-иностранцы должны оформлять туристические визы.

Одобрение «арабского шенгена» было анонсировано на 40-м заседании глав МИД Совета сотрудничества стран Персидского залива. На заседании дипломаты заявили, что этот шаг положительно повлияет на развитие экономики и туризма региона.

Ожидается, что такая виза начнет действовать в 2024 году.