В Армении наказали российско-латвийского режиссера. Из-за поездки в Баку

Ереванский государственный институт театра и кино отменил проведение фестиваля «Эхо Артдокфеста», запланированный на 23-26 ноября в столице Армении. По словам представителя организации, поводом стал пост в Facebook российского и латвийского режиссера, председателя фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского о его поездке в Баку. Об этом пишет Meduza.

В публикации Манский написал, что он «уже второй раз попал на День Победы в Азербайджан. Первый настолько впечатлил, что теперь приехал снять празднества и вокруг них для нового фильма».

Спустя некоторое время Манский удалил пост, написав новый, чтобы «внести ясность» для граждан Армении, которые его неправильно поняли.

В новой публикации Манский словно извиняется за свои слова, пишет, что «действительно слово «впечатлен» могло быть прочитано как одобрение. Но оно значит, что на меня увиденное в Баку произвело сильное эмоциональное впечатление. И увиденное убеждает, что война не окончена, несмотря ни на какие Дни Победы».

По словам режиссера, съемки в Баку станут одним из эпизодов большого антивоенного фильма, снимающегося в разных странах мира.

Что касается фестиваля «Эхо Артдокфеста» в Ереване, то режиссер объявил, что планирует поездку в столицу Армении и «глаза в глаза продолжить этот тяжелый разговор о мире, который обречен на войну».