В медицинском центре Langone Health Нью-Йоркского университета впервые в истории успешно осуществлена пересадка целого глазного яблока пациенту, пострадавшему от удара электрическим током. Подготовка к операции заняла два года, а сама процедура, прошедшая 27 мая, длилась 21 час с участием более 140 хирургов, медсестер и других медицинских работников. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

46-летний пациент Аарон Джеймс потерял левую руку, большую часть левой стороны лица, левый глаз и верхние передние зубы из-за электрического разряда напряжением 7200 вольт. Через почти полгода после операции трансплантированный глаз остается здоровым, но, как и ожидали хирурги, пока не обеспечивает зрение и, возможно, никогда не восстановит его.

Хирурги уже давно умеют пересаживать человеческие почки, печень и сердце. А вот трансплантация глазного яблока остается сложной и рискованной процедурой.

Чтобы помочь Джеймсу, команда под руководством Эдуардо Родригеса из более чем 140 хирургов, медсестер и других медицинских работников после почти двухлетнего периода планирования и подготовки частично пересадили ему лицо. Мужчина получил от умершего донора нос, губы, ткани под правым глазом и фрагменты кости под левой щекой и подбородком. Одновременно с этим хирурги произвели трансплантацию левого глазного яблока вместе с глазницей, веком и бровью.

В 2020 году во Вьетнаме была успешно проведена первая трансплантация кисти руки от живого донора. Донором стал коллега пациента, потерявший руку из-за гангрены, но решивший пожертвовать уцелевшую кисть.