Экс-глава МВД Латвии оказался российским шпионом

Второй обвиняемый по этом делу – бывший сотрудник КГБ Геннадий Силонов – получил семь с половиной лет. Оба подсудимых не признали вину, собираются обжаловать приговор.

Суд в Риге приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы бывшего депутата Сейма и экс-главу МВД Латвии Яниса Адамсонса. Его признали виновным по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает LSM.

По данным суда, Адамсонс «целенаправленно собирал закрытую информацию» и через Силонова передавал ФСБ. Речь идет об информации о «работе латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов и органов государственной безопасности, а также о системе государственной обороны». Адамсонса также обвинили в мошенничестве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Адамсонс был задержан в 2021 году. Его обвинили в 40 эпизодах шпионажа в пользу России. В декабре Сейм Латвии разрешил Генпрокуратуре завести в отношении него уголовное дело, сняв неприкосновенность.

В советское время Адамсонс работал в Военно-морском флоте на Сахалине и занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе. В 1992 году он вернулся в Латвию, где занимал посты замкомандующего ВМС, командующего погранслужбы, министра внутренних дел. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии. Суд признал его связь с КГБ, однако должность депутата парламента Адамсонс сохранил.