Армяне с оптимизмом смотрят в будущее

По данным опроса в Армении на ноябрь 2023 года, 5,3% респондентов назвали свое материальное положение «очень хорошим», при этом 22,3% респондентов полностью удовлетворены своей жизнью. Об этом заявил глава армянского представительства GАLLUP International Association Арам Навасардян, представляя итоги опроса «Перекресток».

Еще 32,2% респондентов отметили, что «скорее удовлетворены», 29,4% - «скорее недовольны», 15,1% - полностью неудовлетворены. На просьбу оценить материальное, экономическое положение своей семьи 5,3% респондентов отметили «очень хорошо», 20,9% - «хорошо», 62,8% - «средне», 6,2% - «плохо», 4,6% - «очень плохо».

Число респондентов, оценивающих свое материальное положение как «среднее», по сравнению с предыдущим опросом не изменилось. «Этот показатель практически не менялся последние 10 лет», - заявил Навасардян, добавив, что несколько увеличилось число людей, оценивших свое материальное положение как «очень хорошее», что связано с активизацией экономики страны в свете прибытия релокантов.

18,3% респондентов считают, что через год будут жить «гораздо лучше», 30,8% ответили, что «будут жить немного лучше». По оценкам, 19,8% будут жить так же, как и сейчас. «Немного хуже, чем сейчас», ответили 10,3%, а 7,2% считают, что будут жить гораздо хуже, чем сейчас. При этом численность респондентов, которые считают, что через год будут жить гораздо лучше или немного лучше (в целом 49,1%), увеличилась по сравнению с 2021 годом (41,7%), но все еще ниже, чем в 2019 году (55,2%).