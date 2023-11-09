Орбан заявил, что США не разрешили Украине пойти на мир

В 2022 году Украина не подписала мирное соглашение с Россией «по указанию США», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Rádió.

Речь идет о переговорах между представителями России и Украины, которые проходили в марте 2022 года в Стамбуле. По мнению Орбана, войну в Украине пришлось заморозить в 2014 году, но сейчас она приобрела глобальный характер.

Венгерский премьер также в очередной раз подчеркнул, что Будапешт не станет оказывать Украине финансовую поддержку.