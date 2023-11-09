Москва хочет свести Азербайджан и Армению

Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении в российской столице, но точной даты пока нет. Как передают российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

"Мы неоднократно подтверждали нашу готовность предоставить московскую площадку для дальнейшего диалога на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросам нормализации двусторонних отношений, подписания мирного договора. Эта наша готовность неизменна. Когда мы согласуем сроки такого мероприятия, то мы своевременно об этом объявим", — сказал он.