Неизвестные обстреляли автомобиль ФСБ. Погиб офицер

В Брянской области РФ обстреляли автомобиль погрануправления ФСБ, сообщает Baza.

По данным Baza, УАЗ «Патриот», в котором находился офицер спецслужбы, атаковали на окраине села Улица 9 ноября примерно в 16:00. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматического оружия, после чего скрылись. В результате нападения смертельное ранение получил подполковник Сергей Ш., замначальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ.

«Русский добровольческий корпус» в ночь на 10 ноября опубликовал в своем канале пост, в котором заявил, что «диверсионно-разведывательная группа РДК успешно провела засаду на транспорт противника в Брянской области». Других подробностей в РДК не привели.

Российские власти информацию СМИ пока не комментировали.